Около 7 миллионов человек вышли на протесты против политики Трампа в США

Около 7 миллионов человек приняли участие в прошедших в США в субботу массовых протестах под лозунгом No Kings, сообщили организаторы акции 19 октября.

"Почти 7 млн американцев собрались сегодня на одну из крупнейших однодневных демонстраций в истории США. Это на 2 млн больше, чем в июне. Более чем в 2,7 тыс. городов люди вышли на мирные протесты No Kings, чтобы вместе оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям", — говорится в заявлении.

Демонстрации проходят на фоне продолжающегося с 1 октября шатдауна и протестов против миграционной политики.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о связи шатдауна с акцией протеста, ответил, что "не является королем".