43 человека попали в больницу с острой кишечной инфекцией в Бурятии

43 человека, из них 25 детей пострадали от отравления в Бурятии. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Евгения Лудупова 19 октября.

На данный момент госпитализировано 36 пациентов, среди них — 21 в возрасте от 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пострадавших состояние средней степени тяжести.

В Минздраве Республики призвали обратиться за помощью к медикам тех, кто употреблял шаурму, онигири и прочую готовую продукцию торговой сети "Николаевский" и почувствовал ухудшение состояния здоровья.