В Бурятии десятки человек отравились готовой едой из супермаркета

В Бурятии возбудили уголовное дело по факту массового отравления. В больницы попали десятки человек, в том числе дети.

Известно, что все отравившиеся ели готовую еду производства ООО "Восток" в Улан-Удэ. Они покупали продукцию в торговой сети "Николаевский".

Госпитализированы 36 человек, среди них 21 ребёнок от семи до 15 лет. Один пациент в стабильно тяжёлом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести.

Роспотребнадзор начал своё эпидрасследование, сообщает ТАСС.