Миллионы американцев вышли на митинги против Трампа

Массовые митинги против политики Дональда Трампа прошли в США. Как утверждают организаторы, акцию поддержали порядка семи миллионов человек, сообщает "ТВ Центр".

Демонстрации объединил лозунг "Нет королям", протестующие уверены, что политика действующего президента приводит страну к авторитаризму. В Чикаго ко всему прочему припомнили Трампу миграционные рейды и решения о вводе в штат нацгвардии.

Волнения проходят на фоне шатдауна, который начался 1 октября и продолжится, пока сенаторы не договорятся о бюджете. Пока же не работают многие федеральные ведомства. Протесты стали самыми многочисленными за последнее время. Летом на аналогичную акцию вышли до пяти миллионов американцев.

По мнению властей США, финансирует выступления Джордж Сорос. Как сообщают местные СМИ, его фонды, признанные нежелательными в России, выделили более семи с половиной миллионов долларов на эти цели.