В секторе Газа звучат взаимные обвинения в нарушении перемирия

В Госдепе США заявили, что располагают данными об угрозе нарушения режима прекращения огня в Газе со стороны ХАМАС. Эти сведения довели до стран-гарантов соблюдения мирных договорённостей - Катара, Турции и Египта.

В ответ на атаку могут быть предприняты соответствующие меры, правда какие именно, в американском внешнеполитическом ведомстве не уточнили. Тем временем, власти Израиля решили не открывать контрольно-пропускной пункт Рафах до тех пор, пока не получат тела всех погибших пленников. После этого о нарушении договорённостей заговорили в анклаве.

Несмотря на разногласия, в Тель-Авив доставили тела ещё двух израильских заложников. Поиски остальных продолжаются - в Хан-Юнисе тяжёлая техника приступила к расчистке завалов, сообщает "ТВ Центр".