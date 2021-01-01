Скандал в королевском семействе Британии: принц Эндрю подмочил репутацию короны

Громкий скандал в Великобритании. Младший брат короля - принц Эндрю - отказался от титула герцога Йоркского и всех присвоенных наград. На такой шаг его вынудил сам Карл III из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сутенёрстве. Ради репутации британской короны Эндрю лишили и простых семейных радостей - на празднование Рождества в королевское поместье Сандрингем его не пустят.

Самый неудобный член королевской семьи теперь не у дел. Скандальный принц Эндрю спустя годы обвинений в отношениях, точнее дружбе, с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, отказался от использования титула герцога Йоркского.

У Эндрю остается только титул принца по праву рождения. Брат короля полностью выходит из публичной жизни. Он больше не сможет участвовать в церемониях от имени короны, а также лишается денежного содержания. При этом принц продолжает отрицать все обвинения в свой адрес.

Джеффри Эпштейн - признанный судом педофил. Его имя в Букингемском дворце боятся даже произносить вслух. А тут назревает новый виток скандала. Во вторник на полках магазинов появятся посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, которая обвиняла Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии, когда она была ещё подростком. В 2021 году принц пошёл на внесудебное мировое соглашение и заплатил ей около 16 миллионов долларов. А в апреле этого года после странной аварии Вирджиния покончила жизнь самоубийством.

Обвиняли принца Эндрю и в шпионаже в пользу Китая. Но времена Елизаветы II, которая предпочитала делать вид, что ничего не происходит, прошли. Британская монархия заметно ослабла. И Карл III, видимо, решил, что новые скандалы могут окончательно пошатнуть репутацию.