Российские войска прорвали оборону неонацистов в Красном Лимане. Это один из главных укрепрайонов ВСУ в считанных километрах от Славянска и Краматорска. Поступают сообщения, что наши бойцы уже начали заходить в город с востока.

В Днепропетровской области российские военные уничтожили инженерные сооружения, огневые точки и блиндажи противника. Это позволило нашим штурмовым подразделениям продвинуться вперёд

В районе населённого пункта Гуляйполе наши ударные беспилотники уничтожили тяжёлые гексакоптеры, которые противник применяет для сбросов боеприпасов на наши позиции. Также поражены несколько станций спутниковой связи Starlink, через которые осуществлялось управление дронами и передача данных.

Боевое слаживание штурмовых подразделений - важная составляющая успеха в настоящем бою. В тылу группировки войск "Центр" полным ходом идёт подготовка военных. Обстановка на полигоне у штурмовиков максимально приближена к боевой.

Много работы и после освобождения территорий. При отступлении противник оставляет много мин-ловушек. Взрывные устройства часто прячут в самых неожиданных местах - под дровами, в игрушках, в бытовых вещах.