Собянин рассказал о развитии объектов культуры в Москве

О планах по развитию объектов культуры в столице на ближайшие три года рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Значительная часть бюджета пойдёт на улучшение инфраструктуры театров, музеев и библиотек. Выполнят капремонт помещений, закупят необходимое оборудование.

Также продолжат благоустройство парков Горького, "Сокольники" и музея-заповедника "Коломенское". Особое внимание - реализации масштабного проекта строительства Национального центра "Россия". Это площадка для демонстрации достижений всех регионов страны.

На территории центра будут проходить выставки, разместятся концертный зал, молодёжный креативный кластер и конгресс-центр. По словам мэра, на развитие культурно-туристической среды в Москве в следующем году выделят свыше трёхсот миллиардов рублей.