США уничтожили в Карибском море подводную лодку с наркотиками и террористами

США уничтожили в Карибском море подводную лодку. По утверждению Вашингтона, она везла в Штаты наркотики. На борту находились четверо моряков, которых Дональд Трамп назвал террористами. Двое погибли. Двух других спасли и отправят на родину - в Эквадор и Колумбию.

В последние месяцы американские военные регулярно атакуют латиноамериканские суда. Власти региона, по мнению Белого дома, недостаточно эффективно борются с контрабандой запрещенных веществ.

По некотором данным, армия получила разрешение Трампа наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы. К её берегам направили корабли и подлодку, сообщает "ТВ Центр".