В районной больнице Крыма установили новое оборудование для реабилитации

В Крыму реализуют нацпроект, направленный на укрепление здоровья и благополучия граждан. На полуострове строят и ремонтируют свыше 80 медучреждений, которые оснащают самым современным оборудованием. Так, например, пациенты обновлённого реабилитационного отделения больницы в посёлке Октябрьское уже оценили новые аппараты для физиотерапии, тренажёры и виброплатформы, а также аудиовизуальный комплекс для нормализации сна.

Пациенты уже скоро марафон побегут, так шутят физиотерапевты. Подопечные не против – силы есть, подготовка позволяет. Кабинет реабилитации в простой районной больнице превратился в настоящий спортзал. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждение закупили порядка 40 единиц самого современного оборудования.

Реабилитацию начинают уже через несколько дней после операции на опорно-двигательном аппарате, например, вот с имитатора шага. Здесь все движения совершаются за счёт рук. Дальше переходят к самостоятельным движениям с помощью дорожки. Здесь есть поддерживающий пояс, он забирает на себя основной вес человека и позволяет делать робкие, но самостоятельные шаги.

Велотренажёр, беговая дорожка, виброплатформы, массажные столы, многофункциональные кресла и кровати, аппараты для физиотерапии – теперь восстановление можно пройти практически в шаговой доступности от дома.

Александр Григорьян, главный врач ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница": "Модернизация отделений медицинской реабилитации проходит по всей территории нашей большой страны, и мы в том числе попали в эту программу. Согласно этой программе, мы получили огромное количество нового оборудования, в том числе для разработки повреждённых конечностей, новое оборудование с новыми методиками".

Больше всего пациентам нравится аудиовизуальный комплекс. Кабинет психолога теперь словно комната релакса. В наушниках - приятный звук, на экране – расслабляющие кадры успокаивают нервы, помогают восстановить сон.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" пришёл на смену другой госпрограмме – "Здравоохранение". Президент поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет уже к 2030 году. За это время в Крыму планируют построить 70 объектов здравоохранения, провести капитальный ремонт ряда медучреждений, приобрести новый транспорт и дополнительное оборудование.