Состоятельные французы переводят свои накопления за рубеж

На фоне глубокого политического кризиса во Франции ускорился отток капитала. Как выяснили британские журналисты, богатые жители Пятой республики спешно выводят финансовые активы за рубеж.

Деньги оседают в более надежных государствах - Швейцарии и Люксембурге. На родине состоятельных граждан не устраивает нестабильность и риск повышения налогов. К тому же более половины французов, по данным свежего опроса, испытывают стыд за происходящее в стране.

Кроме стремительной смены премьер-министров, масла в огонь подлил судебный процесс над экс-президентом Николя Саркози. Его признали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании Ливией. Накануне стало известно, что бывший глава государства будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщает "ТВ Центр".