Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Сегодня его отмечают строители, инженеры, проектировщики, специалисты по ремонту и эксплуатации дорог - все, чья работа связана со строительством и эксплуатацией дорожной сети.

"Вы делаете город мобильным и комфортным, сокращаете расстояние и время в пути для миллионов жителей столицы", - отметил мэр.

Собянин поблагодарил дорожников за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие столицы.

День работников дорожного хозяйства традиционно отмечается в России в третье воскресенье октября.