Медведи всё чаще выходят к людям в Подмосковье: что делать при встрече с косолапым

Выходят к людям и иногда нападают. Экологи заняты подсчётом медведей в Подмосковье. По предварительным оценкам, число хищников увеличилось до пяти раз. Сейчас косолапых можно встретить даже в ближайших к мегаполису лесах. Видео прогулок медведей по посёлкам заполнили соцсети. Егеря фиксируют множество следов.

Пчеловод Константин Фрадкин показал, что осталось от его пасеки в Дмитровском районе - пустые постаменты и поломанные рамки для сот. Уцелевшие улья он успел перевезти на дачу, а разорённые просто выбросил. Под конец лета, когда началась пора собирать мёд, его хозяйство стало объектом набегов медведя.

Последствия первого набега Константин снял на видео. В том, что это именно медведь, сомнений не осталось. На сырой земле - характерные следы лап, на ульях - глубокие царапины от когтей и отпечатки зубов. После повторных случаев мужчина начал спасать пчёл и перевозить улья. Но пасека была большая - вывезти все разом возможности не было, а визиты косолапого не прекращались. В общей сложности он съел около тонны мёда.

Само появление хищника стало неожиданностью. Медведей в этих краях не видели десятки лет, и к встрече со зверем никто не был готов. Косолапых в этом году видели не только в Дмитровском районе. Грибники встречали их в одинцовских и клинских лесах. А недавно жители Пушкино заметили медведицу с медвежатами в городском парке. Весной хищник и вовсе напал на человека в Шаховском районе.

Появление медведей в Подмосковных лесах, по словам экспертов, станет нормой - их популяция стала больше, ареал обитания шире, а кормовая база, наоборот, снизалась из-за близкого соседства с городами и посёлками, новыми дачными участками и СНТ.

Осенью у медведей наступает так называемая зажировка - период, когда звери активно накапливают жир перед спячкой. В поисках пищи они не брезгуют ни фермерскими угодьями, ни мусорными баками, поэтому смело идут к человеку. И любителям лесных прогулок полезно знать, что делать при встрече с хищником.

Михаил Кремчар, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком: "У медведя очень плохое зрение. Вы для него не человек. Вы для него какое-то смутное движущееся пятно. Человека он определяет только по запаху и по слуху. Берёте верхнюю одежду, сумку, что-нибудь ещё. Поднимаете над собой. Что это для него значит? Вы были одного размера, а стали другого. Это тоже не понятно, и они обычно в такой ситуации уходят".

Сейчас в местах, где видели бурых медведей, егеря устанавливают фотоловушки. Нужно понять, сколько зверей живёт в подмосковных лесах и где они обитают. Но на это уйдёт не один месяц. Грибникам и туристам советуют быть внимательнее - не ходить поодиночке, в лесу разговаривать между собой или включать музыку - громкие звуки отпугивают животных. Если медведь оказался рядом, важно не паниковать и медленно отступать, не теряя зверя из виду. Главное не бежать - в этом случае может сработать охотничий инстинкт и косолапый бросится в погоню. И пока это то немногое, что способно спасти жизнь при встрече с хищником.

Медведь занесён в Красную книгу Московской области, поэтому даже просто усыпить его и перевезти в дикую местность - непростая и долгая процедура, требующая множества согласований.