Как живёт Старое Крюково - московский район с богатой историей

Один самых маленьких по площади районов Москвы, но с большой историей: когда-то тут жил декабрист Фонвизин, племянник знаменитого русского писателя. С середины XIX века через эти места ходят поезда Москва - Петербург. Первые развивали скорость всего 40 километров в час. Сейчас здесь множество современных высокотехнологичных производств и дендропарк, где растут 70 видов кустарников и деревьев. Всё это о районе Старое Крюково.

"Крюково" - одна из старейших станций в столичном регионе. Она появилась на Николаевской железной дороге, первой в России рельсовой магистрали общегосударственного значения. Сегодня это - современный московский городской вокзал с быстрыми пересадками со станции наземного метро на автобусы и выходом на автомобильную эстакаду.

Старое Крюково - один из самых маленьких по площади районов города. Но при этом - один самых экологически чистых. Он расположен в окружении лесопарков и благоустроенных территорий. Одна из них - площадка около корпуса 902 - по просьбе жителей появилась в этом году.

Максим Хлудов, глава управы района Старое Крюково: "Были выполнены работы, связанные с полной заменой всего того, что здесь было, на абсолютно новые детские, спортивные площадки для разных категорий граждан, новая разветвлённая дорожно-тропиночная сеть, беседки, зоны тихого отдыха".

Есть в районе и место для спорта. На поле с подогревом и современным искусственным покрытием тренировки продолжаются даже в непогоду и холода. Новый комплекс для спортшколы появился два года назад. В четырехэтажном здании - 25-метровый бассейн, легкоатлетический манеж, тренажёрный и спортивные залы для многих видов спорта.

А ещё в Старом Крюкове есть дворец - особенный, для детей. Его называют младшим братом знаменитого Дворца пионеров на Воробьёвых горах. Здание будто стелется по земле и ломает стереотипы о дворцах. И здесь тоже есть асимметрия и много стекла: по задумке советских архитекторов, это служит идее движения пространства: улица проникает внутрь, а интерьер, наоборот, раскрывается наружу. Сюда едут со всего Зеленограда. Уже несколько десятилетий дворец остается местом, где раскрываются таланты и рождаются большие мечты.