Освобождены Чунишино в ДНР и Полтавка в Запорожской области

За минувшие сутки российские военные освободили два населённых пункта в зоне спецоперации. Зачищены от ВСУ Чунишино в ДНР и Полтавка в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

Также за последние 24 часа авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ. Силы ПВО за это время сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 323 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.