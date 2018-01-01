Лувр закрыли после дерзкого ограбления

Музей Лувр во Франции подвергся ограблению, сообщила министр культуры страны Рашида Дати. Инцидент произошёл сегодня утром.

Сейчас музей закрыт, в нём работают следователи. Детали ограбления, а также список украденного официально не оглашали.

По данным газеты Le Parisien, несколько злоумышленников разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения. По некоторым данным, это предметы из коллекции драгоценностей Наполеона.

Похитителям удалось скрыться. Сообщается, что преступники были вооружены. Их разыскивает полиция.

Лувр - один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Он расположен в здании королевского дворца в центре Парижа. В 2018 году число посетителей Лувра превысило 10 миллионов человек, что является рекордом.