Армия Израиля нанесла удар по Рафаху

Обострение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. ВВС Израиля нанесли удары по Рафаху. Это произошло после того, как военные ЦАХАЛ подверглись атаке неподалёку от города. По сообщениям The Times of Israel, удары по Рафаху также были нанесены с моря.

Десять дней назад в регионе вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Но уже сегодня министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обратился к Биньямину Нетаньяху с просьбой возобновить полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

Ранее палестинское движение назвало решение Израиля не открывать КПП "Рафах" на границе с Египтом грубым нарушением условий перемирия.