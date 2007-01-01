В России началось обсуждение 12-летнего обучения в школах

В России начали обсуждать риски 12-летнего школьного образования. Общественную дискуссию инициировало Министерство просвещения, отметив при этом, что современная школьная программа максимально сбалансирована.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12. По его мнению, ребёнок должен идти в школу в шесть лет.

Ранее в СССР и новейшей России было десятилетнее школьное образование. С 2007 года было введено 11-летнее обучение. Среднее образование в России является бесплатным. Основное школьное образование до 9 класса - обязательное для всех.