Всплыли странные детали ограбления Лувра

Становятся известны детали странного ограбления Лувра. По каким-то причинам грабители выбросили или потеряли часть ювелирных украшений, похищенных из главного музея Франции. Две предмета найдены недалеко от места ЧП.

Ограбление произошло утром в воскресенье. На всё про всё у грабителей ушло лишь семь минут, четыре из которых они провели непосредственно в музее. Злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где сейчас идут строительные работы.

С помощью автовышки они поднялись на уровень второго этажа, вырезали болгаркой стекло в окне и пробрались в галерею Аполлона. Как это стало возможным в самом охраняемом музее страны, пока не ясно. Добычей грабителей стали ювелирные украшения из коллекции супруги Наполеона - Жозефины.

Преступникам удалось скрыться. Как только стало известно об ограблении, посетителей эвакуировали, а сам Лувр закрыли на неопределённое время.