Вологодский губернатор выясняет подробности инцидента с участием своего зама

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться с инцидентом, в котором участвовал его первый заместитель Иван Иноземцев.

По словам главы региона, это был бытовой конфликт, возникший во время частной поездки Иноземцева в Санкт-Петербург. Там, по данным местных СМИ, чиновника задержали после драки в гостинице. Иноземцев якобы поспорил с другим постояльцем.

"Не устану повторять, что для желающих помериться силой есть спорт - возможность сделать это на тренировке (татами или ринге). Если даже оппонент очень неправ, нужно сохранять холодный рассудок. Особенно, если ты государственный или муниципальный служащий", - написал Филимонов у себя в Telegram-канале.

Позже Филимонов сообщил, что Иноземцев не участвовал в драке, а разнимал её. Как рассказывают очевидцы, Иван Борисович вступился за человека, который подвергся нападению. Иноземцев, следуя своим жизненным принципам, не смог оставить посетителя ресторана в беде, отметил губернатор.

Иван Иноземцев курирует вопросы общественного порядка и борьбы с преступностью в Вологодской области. Заместителю губернатора 47 лет, он служил в системе МВД и является экспертом в области построения систем многоуровневой безопасности.