Конец перемирию: Израиль нанёс массированный удар по сектору Газа

Армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа. Режим перемирия не продержался и двух недель.

ЦАХАЛ применил авиацию и артиллерию. Удары по складам оружия и военной инфраструктуре в Газе наносились на фоне нарушения режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, заявили израильские военные.

Они также признали, что двое израильских военнослужащих сегодня погибли. Счёт убитых и раненых среди палестинцев идёт на десятки.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта обострилась утром 19 октября после того, как ВВС Израиля нанесли удары по Рафаху. Ранее палестинское движение назвало решение Израиля не открывать КПП "Рафах" на границе с Египтом грубым нарушением условий перемирия.