Директор "Sputnik Азербайджан" освобождён и летит в Россию

Исполнительный директор информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых освобождён и направляется в Россию. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В конце июня в Баку Картавых и шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Евгений Белоусов были задержаны и помещены под стражу. Картавых предъявили обвинения по статьям УК Азербайджана "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере" и "Легализация имущества, добытого преступным путём". 10 октября директора агентства перевели под домашний арест, 19 октября освободили и выпустили из страны.

Отношения Москвы и Баку охладели после катастрофы азербайджанского самолёта в Казахстане в декабре прошлого года. Во время атаки украинских беспилотников в Чечне в лайнер попали осколки ракеты ПВО, экипаж принял решение лететь в Казахстан. В Актау самолёт потерпел крушение, погибли 38 человек. На недавней встрече президенты двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили все вопросы, связанные с этим инцидентом.