Летевший из Санкт-Петербурга в Баку самолет аварийно сел в "Пулково"

После взлёта у борта не убрались шасси и ему пришлось отрабатывать топливо для посадки. На земле самолет ждали аварийно-спасательные службы, сообщили в СМИ 20 октября.

По прибытие пассажирский самолëт Азербайджанских авиалиний выкатился за пределы ВПП. По информации Telegram-канала Aviaincident, обстановка на борту нормальная, эвакуация не планируется, пассажиров высадят по самоходным трапам.

В Пулково сообщили, что аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы из-за выкатившегося за пределы ВПП самолёта.

Пассажиры и экипаж не пострадали. Работа авиагавани восстановлена.