Российская система ПВО сбила семь украинских БПЛА в ночь на 20 октября

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в ночь на понедельник, 20 октября, семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, три БПЛА были ликвидированы над Крымом, два — над Брянской областью, по одному — над Липецкой и Ульяновской областями.

Ранее сообщалось, что жертвой атаки украинских дронов стало очередное гражданское лицо — военный корреспондент, освещавший события на фронте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области.

Тем временем российский боец спас машину с боеприпасами от атаки беспилотника ВСУ. Рядовой Дмитрий Долгов, находясь на огневой позиции гаубицы Д-30, осуществлял воздушное прикрытие автомобиля во время разгрузки боеприпасов и, обнаружив вражеский fpv-дрон, уничтожил его. Отважный военный спас жизни личного состава и вооружение.