Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским настаивал на принятии условий России для мирного урегулирования конфликта. Об этом рассказали в воскресенье, 19 октября, информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, встреча в Белом доме была "напряженной" и "то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп постоянно ругался". В некий момент он даже сбросил со стола карты линии фронта на Украине.

Американский лидер требовал от Зеленского согласиться на сделку с Москвой, угрожая уничтожением киевского режима. При этом Трамп, как утверждают источники издания, подчеркивал, что Зеленский и так уже проигрывает вооруженное противостояние.

Однако вслед за этой публикацией агентство Reuters заявило, ссылаясь на Дональда Трампа, что он не обсуждал с Украиной "уступку" территории Донбасса России. При этом он отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk и говорил о гарантиях безопасности как Киеву, так и Москве.

Ранее Трамп высказался о сроках украинского урегулирования. Когда у американского политика поинтересовались, планирует ли он обсуждать украинское урегулирование на встрече с лидером КНР СИ Цзиньпином, которая состоится в конце октября — начале ноября, Трамп заявил, что "хотел бы, чтобы это (урегулирование) произошло раньше". Он заверил, что "мы добились крупных успехов" и "дела идут довольно хорошо".

При этом зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что нынешний киевский режим не будет признан победителем у себя дома ни при каких условиях, поскольку ни его предводителю Владимиру Зеленскому, ни его окружению не простят утрату территорий.