Донбасс и Новороссия для России — не новые регионы, как принято их называть в обиходе с учетом даты воссоединения с Федерацией, а старые регионы. Такое мнение высказал президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью, опубликованном в понедельник, 20 октября.

Как подчеркнул политик, Донбасс и Новороссия — это "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей".

Говоря о работе Русского географического общества на территории Донбасса и Новороссии Шойгу отметил, что уже открыты региональные отделения во всех этих субъектах и реализуется "много разных проектов".

В числе прочего реализуется просветительский проект "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z" в электронных образах из архива, картографического фонда и библиотеки Русского географического общества", суть которого — "подтвердить неразрывную связь Новороссии с Россией, доказывающий, что мы один народ, одна страна", пишут "Известия".

В сентябре 2025 года россияне отметили третью годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с нашей страной. С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Президент отметил: в новых регионах ведется большая работа по восстановлению и развитию инфраструктуры, в которой принимает участие вся страна. По словам президента, все меры направлены на реализацию колоссального потенциала Донбасса и Новороссии.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Киев должен признать итоги референдумов в Крыму, Донбассе и Новороссии, а также обеспечить права русскоязычного населения и пророссийских жителей. Кроме того, необходимо устранить нацистские элементы в украинском руководстве.