Киркоров высказался после слов Пугачевой об их фиктивном браке: никто такого не ожидал

Недавно Алла Пугачева дала большое интервью, в котором вспомнила всех своих мужчин. Больше всего от Примадонны досталось четвертому мужу Филиппу Киркорову. Артистка внезапно объявила, что в этом браке никогда не было любви, сплошной расчет.

Пугачева рассказала, что вышла замуж за сына приятелей из жалости. Мол, она просто исполнила последнюю волю матери Филиппа. Это заявление Примадонны, мягко говоря, удивило публику. Многие ждали ответа Киркорова. Тот долго молчал и вот наконец заговорил. Причем певец сказал такое, чего от него никто не ожидал.

Филипп Киркоров известен своим острым языком. Он может с легкостью поставить на место одним словом любого оппонента. Однако в отношении Аллы Пугачевой поп-король этого почему-то не сделал. Наоборот, Филипп очень комплиментарно высказался в адрес бывшей жены (не уточнив, фиктивной она была или нет).

"Это мой близкий человек, десять лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня это счастливый период моей жизни, я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня — великая певица нашего времени", - заявил Киркоров Super.