Начата проверка после аварийной посадки самолета в "Пулково"

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Airbus A320 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в питерском аэропорту "Пулково".

Причиной аварийной посадки самолета в Пулкове стала неисправность - при взлете не убралась стойка шасси, сообщили в СК.

Борт после вылета в Баку запросил немедленный возврат в "Пулково" из-за неисправности шасси. Готовясь к вынужденной посадке, он начал вырабатывать топливо, наворачивая круги в Ленобласти. После экстренной посадки в 03:40 мск борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Никто из 155 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, сообщил собеседник "Интерфакса". В настоящий момент пассажиры находятся в зале ожидания, им предоставлены напитки.