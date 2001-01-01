Анна Курникова загадочно рассказала о беременности

Недавно в Сети распространилась информация, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Якобы 44-летняя теннисистка беременна от 50-летнего певца. В близком окружении знаменитостей подтвердили эти данные. А теперь на четвертую беременность намекнула и сама Анна Курникова.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленная теннисистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с тремя детьми: сыном Николасом и дочками Люсией и Мэри. Все, кроме мальчика, облачены в костюмы для Хэллоуина.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Особо наблюдательные поклонники обратили внимание на короткую подпись Анны к фото. Курникова оставила лишь смайлики. Однако фанаты решили, что за этими знаками скрывается объявление о четвертой беременности. Комментаторы сделали вывод, что под смайликами спортсменка имела в виду своих детей: якобы тыквы это Мэри и Люсия, футбольный мяч подразумевает Николаса, а цыпленок - будущего ребенка.

Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях, оставили добрые пожелания Курниковой, которая крайне редко (если не сказать, что почти никогда) обновляет свой аккаунт.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году во время съемок клипа артиста на песню Escape. Вскоре между певцом и теннисисткой случился роман. Тогда российские и испанские желтые СМИ судачили, что интрижке не суждено продлиться долго. Но Анна и Энрике счастливы вместе и по сей день: роман перерос в крепкую семью.

В июле 2023 года брат Энрике проговорился, что певец тайно женился на Анне. Курникова родила троих детей. Близнецам Николасу и Люсии по семь лет, а малышке Мэри — пять лет.