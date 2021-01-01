Шольц прервал молчание и рассказал о разговорах с Путиным

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о доброжелательных разговорах с президентом России Путиным.

Политик рассказал, что неоднократно созванивался с российским лидером после начала конфликта на Украине. Последняя их беседа была в прошлом году.

"Это должно быть так. Однако я думаю, что каждый знает, чего ожидать друг от друга", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о тоне бесед с Путиным.

Вместе с тем экс-канцлер отметил, что начало СВО на Украине "не было спонтанным решением". Президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование конфликта, отметил Шольц в первом интервью после ухода с должности канцлера в подкасте Kaffee und Fluchen.

Шольц занимал пост канцлера ФРГ с 8 декабря 2021 года по 6 мая 2025 года. Затем его сменил Фридрих Мерц.