Число отравившихся онигири и шаурмой в Бурятии выросло до 89

Число отравившихся некачественными продуктами в Бурятии за сутки возросло почти вдвое – с 49 до 89 человек.

Госпитализированы 55 человек, из них 34 – дети, сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой.

Все заболевшие употребляли готовую еду в торговой сети "Николаевский", в частности, шаурму и японские рисовые роллы онигири. На предприятии выявили множество нарушений, его работу остановили.

Возбуждено дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Медицинские службы работают в усиленном режиме.