В Евросоюзе перешли к "активным подрывным усилиям" накануне анонсированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом рассказала в понедельник, 20 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница в интервью ТАСС, мы "видим и слышим, что сейчас происходит "по периметру" от застывшего очередного непонимания происходящего". По выражению Захаровой, ЕС и "агрессивное западноевропейское сообщество" начали выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее".

Представитель внешнеполитического ведомства объяснила это тем, что в Брюсселе хотят сорвать любые мирные устремления, "как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры, о которых просил киевский режим, которым дала возможность состояться наша страна".

Ранее в Еврокомиссии заверили, что российский лидер Владимир Путин не ограничен санкциями в праве посещать государства — члены интеграционного объединения. Однако, как подчеркивает официальный Брюссель, решать, пропускать ли его самолет, отдельные члены ЕС вправе на свое усмотрение.

Власти Венгрии как принимающая сторона тем временем готовятся к важному событию. Глава венгерского правительства Виктор Орбан подчеркивал, что запланированная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — это "отличная новость для всех миролюбивых людей в мире".