Выяснилось, чем Лавров произвел огромное впечатление на Китай

Россия не будет ни с кем объединяться против третьих стран, в особенности — против Китая. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как пишет Sohu, журналисты задали дипломату провокационный ответ, затрагивающий российско-китайские отношения. Однако Лавров, что показательно, ответил без промедления — он подчеркнул, что сценарий объединения России и Соединенных Штатов против Китая настолько нереалистичен, что даже в голову не может прийти.

Сергей Лавров напомнил про прекрасные отношения между Москвой и Пекином. Китайские журналисты сочли его слова обещанием, что Россия не предаст КНР — в Поднебесной этот "четкий сигнал" не прошел незамеченным (цитаты по АБН24).

Ранее китайские власти дали жесткий ответ на требования американской стороны прекратить закупки энергоносителей у России. В Пекине подчеркнули, что КНР будет защищать свой энергетический суверенитет и решать вопросы экономической политики самостоятельно.

Кроме того, крупнейшие авиаперевозчики КНР отказались удовлетворить пожелание американских властей — в Вашингтоне хотят запретить китайским компаниям летать над Россией при выполнении рейсов из Китая в США или обратно.