Кортеж вице-президента США попал под "обстрел" в Калифорнии

Кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса подпал под осколки снаряда в Калифорнии.

Инцидент произошел над автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Снаряд выпустили во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне. Он преждевременно разорвался над трассой, по которой ехал кортеж вице-президента США.

Осколки повредили мотоцикл сопровождение и полицейский автомобиль. Вэнс и его супруга не пострадали.

После произошедшего стрельбы были прекращены. Как отмечает NYT, власти Калифорнии выступали против стрельб над автомагистралью, но военные заявляли, что это безопасно для дорожного движения.