"Любимый на этом настаивал, говорил, что без этого никак": Стриженова впервые рассказала, что наделала

Екатерина и Александр Стриженовы считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги стали не только родителями, но и обрели внуков. При этом в семейной рутине ни Екатерина ни Александр не погрязли. Пара часто посещает светские и культурные мероприятия, путешествует, причем часто проводит время наедине, стараясь сохранить романтику и новизну чувств.

Популярная телеведущая не скрывает, что любит супруга, как в первый день, а может быть, и крепче. В своем официальном телеграм-канале Екатерина рассказала, что прежде чем сочетаться браком с Александром, она согласилась на его уговоры и обвенчалась.

"Теперь ты от меня никуда не денешься", - сказал мой будущий муж после того, как отец Валериан нас обвенчал!" - припомнила слова Стриженова артистка.

Екатерина сообщила, что таинство случилось 38 лет назад. В то время она смутно понимала, на что согласилась. Стриженова отметила, что настаивал на венчании именно Александр.

"Я, девочка-комсомолка, тогда слабо понимала, что я наделала, я согласилась на венчание, потому что мой любимый на этом настаивал, говорил, что без этого никак, а я просто была влюблена безмерно и верила каждому его слову!" - призналась ведущая.

В заключение она констатировала, что с тех пор комсомола нет, а она обрела веру. "Я за любимым мУжем, словам его верю (но не всем))!!!", - сообщила Стриженова.