Пенкин проснулся в отеле Новосибирска весь в перьях: оплошность дорого обошлась ему

Сергей Пенкин считается одним из самых недооцененных певцов на нашей эстраде. А, между тем, он обладатель голоса в четыре октавы и благодаря ему даже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Сейчас Пенкин редко появляется на телевидении и светских мероприятиях, но продолжает гастролировать и собирать аншлаги. Один из концертов в выходные прошел в Новосибирске.

Пребывание певца в городе не обошлось без неприятного курьеза. Пенкин каким-то образом умудрился во сне порвать дорогущий матрас в номере своего отеля. Он рассказал, что отдыхал после многочисленных переездов. Спал настолько крепко, что не заметил, как порвал матрас.

"За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер, - написал Сергей Пенкин в своих соцсетях.

На фото видно, что весь номер действительно усыпан перьями. Правда, возмущенные наглостью отеля поклонники певца предположили, что, вероятно, Пенкин порвал не матрас, а одеяло.

Неосторожность дорого обошлась певцу. Администрация отеля выставила ему крупный счет — 350 тысяч рублей! Пенкин отметил, что вынужден был оплатить причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что Сергей Пенкин в молодости подметал московские дворы, чтобы заработать на хлеб. А всё началось с мечты. Пенкин приехал из Пензы поступать в знаменитую Гнесинку, но провалился. Тогда он решил во что бы то ни стало попасть туда. И сделал это. Правда, аж с 11-й попытки. Настоящий успех пришёл к Пенкину в 90-е.