Кадры из Запорожской области. В нескольких километрах от населенного пункта Малые Щербаки замечена очередная диверсионная группа ВСУ. Два боевика идут ночью по открытому полю в сторону наших позиций. Для маскировки используют "плащи-невидимки", которые поглощают тепло и на короткое время делают человека незаметным для тепловизионных приборов. Но российские дроны тяжело обмануть. Боевики уничтожены. Противник понимает, что на всех направлениях терпит неудачу. Пытается добиться краткосрочного успеха хотя бы вот такими вылазками.

А это уже кадры из Днепропетровской области: по позициям противника летят десятки снарядов из всех орудий. ВСУ вынуждены отступать быстро. Не успевают занимать новые позиции. В населенных пунктах, которые раньше были под контролем боевиков, догорает брошенная западная техника. Наши дроноводы, артиллеристы не дают противнику опомниться. Работают в круглосуточном режиме.

Главная задача артиллеристов - помочь пехоте продвинуться вглубь обороны противника и максимально упростить штурм. Вот камера БПЛА фиксирукет точное попадание по хорошо укрепленным позициям ВСУ в Константиновке. Над городом поднимаются клубы дыма. Только что реактивная система залпового огня "Торнадо" уничтожила несколько огневых позиций и места скопления личного состава.

В Константиновке наши штурмовики ведут бои в городской застройке. На окраинах под нашим контролем уже несколько улиц, но противник еще активно сопротивляется. Правда, с каждым днем воевать ему все сложнее. Боеспособных подразделений не хватает. Подвозить живую силу и технику невозможно. Основные дороги под огневым контролем российской армии.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - сообщили в пресс-центре.

Но куда хуже положение ВСУ в Красноармейске. Боевики теряют даже не улицы, а микрорайоны. Только за последние дни продвижение здесь два километра. Гигантское расстояние, учитывая, что город долго готовили к обороне, которая сейчас рассыпается на глазах.