Всероссийский форум специалистов системы воспитания проходит в Москве

Всероссийский форум специалистов системы воспитания "Растим гражданина" проходит в эти дни в Москве.
В Общественной палате собрались представители педагогических вузов, руководители образовательных учреждений, патриотических организаций. Среди главных тем - новые социальные технологии и практики, которые направлены на формирование активной гражданской позиции учащихся. Особое внимание уделено поколению зумеров. Они - первые, кто полностью вырос под влиянием гаджетов и соцсетей.
"Растим гражданина" - это идеи, как сделать нашу жизнь более интересной, жизнь каждого человека более созидательной. Это проекты, которые касаются проведения внеклассных мероприятий, сохранения исторической памяти, это интересные идеи и форматы развития личностях компетенций молодых людей, это, конечно же, гражданственность", - отметила Елена Родионова, первый заместитель председателя комиссии по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты России.