Всероссийский форум специалистов системы воспитания проходит в Москве

Всероссийский форум специалистов системы воспитания "Растим гражданина" проходит в эти дни в Москве.

В Общественной палате собрались представители педагогических вузов, руководители образовательных учреждений, патриотических организаций. Среди главных тем - новые социальные технологии и практики, которые направлены на формирование активной гражданской позиции учащихся. Особое внимание уделено поколению зумеров. Они - первые, кто полностью вырос под влиянием гаджетов и соцсетей.