Ограбление Лувра: реакция Макрона и детали расследования

Расследование продолжается уже сутки. Полиция детально изучила весь путь, которым прошли преступники, но результаты пока не впечатляют. Найдены две болгарки, паяльная лампа, бензин, перчатки, рация, одеяло и желтые жилеты, использованные в данном случае не для протеста, а для маскировки под рабочих. Известно также, что грабителей было четверо, а в списке украденного - девять бесценных реликвий.

"Если они были заказаны коллекционером, то мы установим его личность и, скорее всего, драгоценности находятся в хорошем состоянии. Либо же их заказали только из-за камней, жемчуга и редких металлов, из которых они были сделаны", - сообщил Лор Бекко, прокурор Парижа.

Вторая версия больше всего печалит экспертов и ценителей. Ведь в этом случае уникальные украшения, принадлежавшие королевским семьям Франции, будут безвозвратно утрачены. Одна из украденных драгоценностей - корона императрицы Евгении, жены Наполеона III, была найдена разбитой возле музея - видимо, потеряна в спешке. Место преступления злоумышленники покидали на скутерах. Действовали очень быстро и дерзко.

Последняя кража в Лувре произошла в 1998 году. Картина французского художника 19 века Жан-Батиста Камиля Коро не найдена до сих пор. А охрана музея, как выясняется, так и не была усилена.

"Сотрудники службы безопасности месяцами предупреждали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Но руководство музея полностью игнорировало эти предупреждения, и сегодня произошло то, чего мы опасались", - говорит Элиз Мюллер, смотритель зала и национальный секретарь культурного отдела профсоюза Франции.

Накануне вечером на кражу века во Франции в соцсети отреагировал президент Макрон: "Мы вернем экспонаты, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное под руководством парижской прокуратуры. Проект "Новое Возрождение Лувра", который мы запустили в январе, предусматривает усиление мер безопасности. Он станет гарантом сохранения и защиты того, что составляет нашу память и нашу культуру".

Впрочем, прожекты французского президента специалисты критиковали с самого начала, недоумевая, зачем нужно тратить почти полмиллиарда евро на строительство нового парадного входа, если в здании течет крыша и не работает освещение. А главное - охрана музея совершенно не соответствует его статусу.

Утром 20 октября Лувр вновь открылся для посетителей. Но отдельные залы еще некоторое время будут недоступны.