Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года

В Москве в следующем году общий объём расходов на развитие транспортной системы превысит триллион рублей. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в планах ввести в эксплуатацию почти 27 километров новых линий метро и 13 станций.

Так, появятся долгожданные Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская ветки. Развивается и железнодорожный транспорт. В рамках масштабной программы, рассчитанной до 2030 года, запустят новые маршруты, а интервалы между поездами значительно сократят. В столице продолжается и обновление подвижного состава разных видов транспорта.

К концу следующего года по улицам Москвы будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев.