Володин предложил сделать детский отдых круглогодичным

В России необходимо проработать вопрос об организации отдыха детей в лагерях круглогодично.

С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В настоящий момент большинство лагерей рассчитаны только на летний период, однако с приближением осенних, зимних и весенних каникул вновь встает вопрос об организации детского досуга.

В холодное время года дети проводят больше времени в помещениях, что требует создания дополнительных условий, подчеркнул Володин. Многие лагеря не имеют отопления и соответствующей инфраструктуры.

"Необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам", - сообщил спикер ГД в своем telegram-канале.

Всесезонный лагерей поможет детям укрепить здоровье, а родителям уделить время своим делам, зная, что ребенок находится под присмотром, подчеркнул Володин.