Пушилин сообщил о заходе военных на границы Константиновки

Российские военные начали заходить на границы населенного пункта Константиновки (ДНР), , который в настоящее время удерживается боевиками ВСУ.

ВС России улучшили свое положение на данном направлении, сообщил глава республики Денис Пушилин. В скором времени начнутся бои за освобождение города.

"Наша разведка заходит уже на окраины Константиновки", - передает его слова ТАСС.

В настоящий момент на красноармейском направлении, а также в районе Константиновки, идут активные боевые действия. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ВСУ возвели серьезные укрепрайоны и собираются сидеть до последнего.

Кроме того, по словам Пушилина, ВС России перемалывают подразделения противника в районе Добропольского выступа в ДНР, активно продвигаются у Красного Лимана, закрепились на окраинах Ямполя. В Красноармейске идут тяжелые бои.