ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье

Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, который намеревался совершить теракт в здании администрации Георгиевска Ставропольского края. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства в понедельник, 20 октября.

Как уточняет ФСБ, по заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта. Затем мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Воплотить преступный замысел злоумышленник не успел — его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительниц Донецка по подозрению в госизмене. Женщина информировала СБУ о припаркованных у госучреждений машинах. Также задержанная перепрятала компоненты самодельного взрывного устройства.

Продолжают предпринимать попытки подрывной деятельности и недружественные России государства. Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что спецслужбы Великобритании планируют использовать боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России.