ЕК пообещала ускорить переговоры о принятии Украины в Евросоюз

Еврокомиссия предложит Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз по первым шести "главам", или тематическим переговорным разделам. Об этом рассказала в понедельник, 20 октября, еврокомиссар по расширению Марта Кос.

В Люксембурге в этот день запланирована встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов Евросоюза. На повестке дня — согласование 19-го пакета санкций против России, а также дальнейшая военная и финансовая поддержка киевского режима.

Как заявила незадолго до начала этой встречи Марта Кос, официальный Брюссель намерен попытаться ускорить обсуждение членства Украины в Евросоюзе. Чиновница выразила надежду на то, что "мы не остановимся сейчас, поскольку это поможет России".

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заранее предупредил, что выступит против военной поддержки Украины со стороны Евросоюза. Он объяснил это тем, что "Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России" (цитата по РИА Новости).

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан предупреждал, что принятие Украины в интеграционное объединение обернется войной в европейском пространстве, а "деньги из Европы пойдут на Украину".

При этом от Сербии, которая находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 2012 года, Брюссель потребовал "сделать конкретные шаги для присоединения" к интеграционному объединению. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что под этим подразумевается: Белград не будет считаться "надежным партнером", пока сербские власти саботируют санкции против России.