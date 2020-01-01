Прожили вместе 35 лет и умерли в один день. История любви Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Пять лет в этот день умерла актриса, супруга и муза режиссера Сергея Бондарчука, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Ей было 93 года. История любви Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчук — в нашем материале.

---

Она решила стать искусствоведом, поступила в МГУ, но на практике в Третьяковке поняла, что избрала не свою стезю. Ирина получила диплом и вновь стала студенткой, на это раз – Школы-студии МХАТ. Её заметили на выпускном спектакле и пригласили на роль Дездемоны в картину Юткевича "Отелло". На этих съёмках она и повстречала главного героя не только фильма, но и собственной жизни – Сергея Бондарчука.

Она не раз ловила на себе его влюблённый взгляд. Однажды – на какой-то выставке, потом – на троллейбусной остановке. Судьба будто подталкивала их друг к другу. Он был женат на актрисе Инне Макаровой, у них подрастала дочь, а шекспировские страсти продолжали полыхать и после съёмок. Картина уже была закончена, но режиссёр Сергей Юткевич снова собрал группу, чтобы снять сцену венчания.

"Выходим из собора, и Бондарчук произносит: "Ну вот, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься", - рассказывала актриса.

Спустя 4 года после успеха в Каннах, где Ирину Скобцеву назвали "Мисс Шарм" кинофестиваля, Отелло и Дездемона соединились и в жизни.

В 1962 году, когда родилась их дочь, Бондарчук приступил к своей главной работе, которую завершил в 1967-м, в год рождения сына. В шутку Алёну и Федю назвали "детьми "Войны и мира". Масштабная киноэпопея завоевала премию "Оскар" и чуть не отняла жизнь режиссёра. После инфаркта он попросил не разлучаться с ним даже на съёмках, и она всегда была рядом, чаще – с Алёной, из-за чего обижался Федя.

Скромная могила ненавидевшей свое имя Алёны Бондарчук: маленький белый куб, а рядом мама и папа >>

"Когда мы с Сергеем Фёдоровичем снимались как партнёры, мы страшно разыгрывали друг друга, у нас была семья смешливая", - рассказывала Ирина Скобцева.

Муза, жена, верный друг – все эти роли Скобцева исполняла блестяще. И в то же время доказала, что может работать абсолютно во всех жанрах как характерная актриса.

"Она играла Элен Безухову. С моей точки зрения, этот крен её немножечко обеднил. Она была значительно живее, чем все эти роли, в которых декоративность имела огромное значение", - вспоминал Эльдар Рязанов, кинорежиссёр, народный артист СССР.

Во ВГИКе за 20 лет мастерская Скобцевой и Бондарчука выпустила 5 курсов, практически не пропуская ни дня работы вместе.

"Один или два урока Сергей Фёдорович был один. Правда, он однажды пришёл в тапках, потому что захлопнул дверь, а Ирины Константиновны не было дома", - со смехом вспоминает Тамара Акулова, заслуженная артистка РФ, ученица С. Бондарчука и И. Скобцевой.

35 лет они шли рука об руку, переживая взлёты и падения. Она была с ним, когда Бондарчуку рукоплескали и низвергли после перестройки, когда во ВГИКе намекнули, что пора уступить дорогу молодым. Она была с ним ещё четверть века после его кончины, и жила ради памяти о нём. Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 года. Ирина Скобцева умерла спустя ровно 26 лет — 20 октября 2020 года.