Певица МакSим вышла в свет в свадебном платье

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) появилась на мероприятии, организованном в честь дня рождения телеканала Муз ТВ. Артистка буквально сразила наповал своим видом. Марина предстала перед журналистами и гостями в белом коротком платье с корсетом и в кружевной косынке. Судя по комментариям в Сети, многие интернет-пользователи сочли наряд популярной исполнительницы за свадебный.

Сама Марина, к слову, тоже намекнула на это, когда в своем официальном телеграм-канале опубликовала несколько видео и фото с мероприятия, сопроводив кадры музыкой из песни "Невеста". В белоснежном наряде певица подчеркнула все достоинства фигуры. В Сети многочисленные поклонники ахнули от восхищения и осыпали артистку комплиментами.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Отметим, что еще несколько месяцев назад Максимова не могла похвастаться стройной фигурой. Впоследствии артистка призналась, что у нее были отеки и лишний вес из-за проблем с алкоголем. Певица даже легла в реабилитационный центр, в котором провела несколько недель.

Сейчас алкогольная зависимость осталась в прошлом. Марина много работает, а каждую свободную минуту проводит с дочками Александрой и Марией.