В конфликте между Россией и Украиной наметились сдвиги. Об этом заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению Зеленского "эту войну так быстро закончить не удается", однако "мы приблизились к возможному окончанию войны". При этом утративший легитимность президент Украины предупредил, что "это не значит, что она (война) точно закончится" (цитаты по РИА Новости).

В то же время Зеленский заявил, что "отступления из Донбасса не будет, и точка". По его словам, России не нужен Донбасс, это якобы лишь способ создать "иллюзию успеха".

Ранее источники рассказали, что встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была "напряженной" и "то и дело перерастала в перепалку", а американский лидер "постоянно ругался". Президент Соединенных Штатов требовал от Зеленского согласиться на сделку с Москвой, угрожая уничтожением киевского режима.

При этом по прибытии Зеленского в Белый дом Дональд Трамп заявил, что верит в готовность России к разрешению ситуации вокруг Украины. После общения с главой киевского режима президент США опубликовал пост в соцсетях, в котором призвал обе стороны объявить себя победителями и завершить конфликт.