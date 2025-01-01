В Госдуме напомнили особенности выплаты пенсий в ноябре

В ноябре пенсионные выплаты поступят ряду граждан уже в первый день месяца. Об этом рассказал в понедельник, 20 октября, депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Как напомнил парламентарий, производственный календарь на 2025 год предусматривает трехдневные выходные в начале третьего осеннего месяца — со 2 по 4 ноября.

С учетом этого, чтобы пенсионеры получили свои деньги без задержек, решено провести выплату пенсий, которая обычно приходится на начало месяца, 1 ноября. Это касается и тех, кто получает пенсию через банк, и посетителей почтовых отделений, и пенсионеров, которым деньги приносят на дом, цитирует Говырина РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что некоторые категории россиян могут рассчитывать на перерасчет пенсий в ноябре. Это затронет пенсионеров из числа бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

В Социальном фонде России напомнили, что для выхода на пенсию по старости нужны минимум 15 лет трудового стажа и от 30 пенсионных баллов — индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году один пенсионный коэффициент соответствует сумме 145,69 рубля. Если выйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, это значение возрастает на 45%.