Владимир Пресняков рассказал о состоянии сына Никиты после развода: "Я его достал уже своими советами"

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около десяти лет. Летом стало известно, что супруги развелись. Якобы у них накопились претензии друг к другу, разрешить которые невозможно.

Ходят слухи, что брак сгубил побег пары в Америку. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома. В итоге Краснова вернулась в Москву к родителям, а Пресняков остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Никита интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.

А вот отец Никиты, певец Владимир Пресняков, охотно высказался о разводе первенца. По словам артиста, наследник гораздо лучше преодолел бракоразводный процесс, чем он в свое время. Однако, отметил Владимир, он все равно старается поддерживать сына.

"Я его достал уже своими советами. Стараюсь делать так, чтобы он запоминал не словами, а примером. Мы на связи. У него прошел период развода и довольно хорошо. Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи. Я горжусь им, потому что он добрый, очень талантливый и классный. В дела Никиты и его бывшей жены я не лезу. Это приводит к плохому", - высказался Владимир Пресняков в беседе с Woman.ru.