Школьник сломал кисть во время драки с учителем в Бурятии

Школьник сломал руку во время драки с учителем физики в Бурятии.

Инцидент произошел 17 октября в селе Поселье Иволгинского района. Учитель якобы отвесил ученику подзатыльник, после чего школьники затащили мужчину в раздевалку. В результате драки ребенок сломал кисть, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина.

Начата проверка. Учителя отстранили от работы, сообщил глава района Николай Емонаков.

"Конфликт произошел на перемене. После взаимных оскорблений ситуация перешла в физическое противостояние", - сообщил он, добавив, что любое физическое насилие в школе недопустимо.

Местные СМИ пишут, что школьники часто провоцировали преподавателя физики. Коллеги учителя запустили петицию в его защиту.

Министр образования республики отметил, что педагогического образования у учителя нет.